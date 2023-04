Ligue 1, il Lione espugna Tolosa: decide l'autogol di Costa

TOLOSA (FRANCIA) - Prezioso successo del Lione che vince 2-1 sul campo del Tolosa nell'anticipo della 31ª giornata di Ligue 1 e resta in corsa per l'Europa. La squadra di Laurent Blanc passa in vantaggio al 34' con un rigore di Lacazette, ma tre minuti più tardi Aboukhlal riporta il match in parità. Nella ripresa, a due minuti dalla fine, l'autogol di Costa decide la partita e fissa il risultato sull'1-2. Il Lione aggancia il Rennes al sesto posto, a quota 50 punti. Il Tolosa rimane invece inchiodato a quota 38 punti, a +12 sulla zona retrocessione.