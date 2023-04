Ligue 1, Under trascina il Marsiglia al secondo posto

LIONE (FRANCIA) - Grazie ad un gol di Under e ad un 'autorete di Gusto in pieno recupero, il Marsiglia si impone 2-1 sul campo del Lione e torna al secondo posto in classifica alle spalle del Paris Saint Germain . Nell'ultimo match della 32ª giornata la squadra di Tudor ha ottenuto tre punti fondamentali in classifica, portandosi a quota 67 (a meno otto da Messi e compagni) e superando il Lens. Ospiti in vantaggio nel primo tempo grazie all'ex romanista Under. Nella ripresa pareggio di Lacazette, poi in pieno recupero l'autogol decisivo di Gusto.

Le altre partite

Sconfitta pesante intanto per il Rennes, che cade a Montpellier e resta così momentaneamente fuori dalla zona Europa: nonostante la superiorità numerica dal 53' (espulso Savanier) la squadra di Bruno Genesio perde 1-0, punita dalla rete segnata dal neo entrato Mavididi nel finale (84'). Uno Strasburgo corsaro vince invece in casa del Reims (0-2): accade tutto nel primo tempo con gli ospiti in vantaggio dopo appena un minuto di gioco con Diallo, che al 37' trova la doppietta e chiude i giochi in largo anticipo, regalando ai suoi tre punti importanti nella 'zona rossa' della classifica. Un successo che consente infatti allo Strasburgo di agganciare due rivali nella corsa alla salvezza, fermate sul pari nelle rispettive sfide contro le due penultime della classe: si tratta del Nantes che fa 2-2 in casa contro il Troyes (avanti con Pallois e ripresi da Balde su rigore nella ripresa, i padroni di casa vengono infilati da Odobert al 91' ma si salvano al 96' con Guessand) e del Brest che non riesce ad andare al di là dello 0-0 sul campo dell'Ajaccio. A centroclassifica da registrare il successo del Tolosa a Lorient (0-1, gol di Aboukhlal al 61') e quello del Clermont in casa del Nizza (orfano dell'infortunato Viti): 1-2 il risultato all'Allianz Arena, dove gli ospiti vanno avanti con Muhammed Cham ma vengono ripresi da Laborde nel primo tempo per poi effettuare il definitivo sorpasso con Khaoui nel finale di gara.

