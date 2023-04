Ligue 1, il Psg cade contro il Lorient. Ko anche il Monaco

PARIGI (FRANCIA) - Dopo la bella vittoria sull'Angers il Psg cade al Parco dei Principi sotto i colpi del Lorient. Gli ospiti passano in vantaggio al quarto d'ora del primo tempo con la rete di Enzo Le Fée e poco dopo la squadra di Galtier rimane in dieci per l'epulsione dell'ex Inter Hakimi. I padroni di casa riescono a trovare il pareggio con Mbappé ma nella ripresa le reti di Yongwa e Dieng fissano il punteggio sull'1-3. Psg che rimane quindi al primo posto a 75 punti con otto lunghezze di vantaggio sul Marsiglia, che scenderà in campo in serata contro l'Auxerre.