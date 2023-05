Polveriera Psg, che bordate a Verratti: "Se rispetti il club, vai via"

PARIGI (FRANCIA) - Prosegue la crisi di risultati del Psg . La sconfitta interna maturata domenica in Ligue 1 contro il Lorient ha fatto insorgere i tifosi parigini che puntano il dito contro diversi giocatori, accusati di non impegnarsi per la causa. Il giocatore nell'occhio del ciclone è il centrocampista dell'Italia Marco Verratti .

"Verratti? Se ne vada!"

"Non gioca da tre settimane e fisicamente è un po' fuori forma - ha dichiarato l'ex Psg Jerome Rothen all'emittente francese 'Rmc Sport' in merito alle prestazioni di Verratti -. "Perde un pallone, non diciamo niente. Eh no, è Marco Verratti, tecnicamente è così forte che ha il diritto di perdere un pallone. Quelli veri, gli appassionati, se ne accorgono. Ti abbiamo fatto crescere, ma ora, se hai rispetto per il club come dici, te ne vai!".

Verratti nell'occhio del ciclone

Parole al veleno di Rothen che fanno seguito all'attacco del quotidiano transalpino 'Le Parisien', secondo il quale il 30enne abruzzese avrebbe preso quattro chili in più dopo le vacanze post Mondiale e si sarebbe preso troppa libertà con il suo stile di vita, giocando solo due partite prima di infortunarsi.