Messi e il motivo che ha fatto infuriare il Psg: il retroscena sulla rottura

PARIGI - Non ci sono più le condizioni per continuare assieme. Messi e il Psg a fine stagione si diranno addio. Nello scorso mese di aprile è scoppiato un vero e proprio conflitto tra le parti. Jorge Messi, il padre del campione argentino e stella del Psg, ha riferito al ds del club parigino, Luis Campos, l'intenzione di non rispettare l'accordo verbale chiuso prima del Mondiale in Qatar per il rinnovo dell'ex Barcellona. Da quel momento in poi la situazione è precipitata, con il rapporto tra club e giocatore che si è deteriorato passo dopo passo. Si è arrivati perfino alla sospensione di Messi per 15 giorni per aver saltato un allenamento ed essere andato in Arabia Saudita senza il consenso dei vertici del Psg.