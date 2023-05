Psg, non si placa la bufera Messi: non convocato per il Troyes

ROMA - Non è bastato il video di scuse pubblicato ieri: Lionel Messi resta ancora nella bufera con il Psg. L'asso argentino, infatti, non è stato convocato in vista dellla partita in programma domani tra la squadra di Galtier e il Troyes. Il tutto è nato dal viaggio, senza permesso, di Messi in Arabia Saudita, dopo il quale il club francese ha preso il provvedimento di sospendere l'argentino per due settimane. E, nonostante Messi abbia chiesto pubblicamente scusa, la frattura evidentemente non è ancora rientrata del tutto.