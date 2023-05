Messi e Psg, c'è un contratto segreto dietro le scuse: il retroscena

PARIGI - In casa Psg il caso Messi si nutre di un altro e sorprendente retroscena. Il campione argentino era stato sospeso per 15 giorni dal club parigino per aver viaggiato senza autorizzazione in Arabia Saudita per alcuni suoi impegni pubblicitari. Un gesto che ha infastidito la dirigenza del club parigino, che ha deciso di sospendere Messi per due settimane. Sono arrivate subito le scuse dell'argentino tramite un messaggio di 37 secondi. E adesso...