Bufera Psg, la scelta drastica dei tifosi che mette alla corde Al Khelaifi

PARIGI - Rapporto ormai sfilacciato e deteriorato quello tra il Psg e il tifo parigino. Si è aggiunto nelle ultime ore l'ennesimo capitolo di una storia ormai piena di crisi e contrasti. Di questi stempi in casa Psg si respira un'aria pesante, dopo il fallimento in Champions League e le vicende che hanno riguardato alcuni dei giocatori simbolo della squadra, in primis Messi.