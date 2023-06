"Neymar può tradire la compagna: ma a tre condizioni"

In Brasile svelano l'incredibile accordo tra Neymar e la fidanzata Bruna Biancardi (modella ed influencer da 5 milioni di followers). Il calciatore del Paris Saint Germain , fermo per infortunio dopo l'operazione ai legamenti della caviglia dello scorso marzo, avrebbe stipulato con la compagna (dalla quale aspetta un figlio) un controverso accordo, che prevede la possibilità di tradimenti . Ma a tre condizioni.

Le condizioni accettate dalla compagna di Neymar

Secondo i quotidiani brasiliani, Neymar sarebbe libero di portare avanti relazioni con altre donne (basta che non siano prostitute) e di fare sesso con loro, rispettando queste regole: deve farlo con discrezione, usare un preservativo e non baciare sulla bocca. Se rispetterà questi termini, come sostenuto da Em Off e da Marca, Bruna Biancardi, non avrebbe problemi ad accettare l'infedeltà di Neymar.