Neymar, secondo figlio in arrivo: chi è la fidanzata Bruna Biancardi

Cicogna in volo per Neymar: il giocatore brasiliano sta per diventare papà per la seconda volta. L'attaccante del Paris Saint-Germain ha annunciato sui social network la gravidanza della fidanzata Bruna Biancardi. "Sogniamo la tua vita, pianifichiamo il tuo arrivo e sapere che sei qui a completare il nostro amore rende i nostri giorni molto più felici. Arriverai in una bella famiglia, con un fratello, nonni, zii e zie che ti amano già tanto! Vieni presto figliolo, ti aspettiamo con ansia!", ha scritto la coppia in un post congiunto su Instagram.