Monaco sotto shock: "Ben Yedder accusato di stupro e violenza sessuale"

NIZZA (FRANCIA) - Shock in Ligue 1: l'attaccante del Monaco e della Francia Wissam Ben Yedder è stato accusato di "stupro, tentato stupro e violenza sessuale" per presunti atti commessi in Costa Azzurra il mese scorso. A renderlo noto è la Procura generale di Nizza. Secondo l'ufficio del procuratore nizzardo, il 32enne attaccante del club monegasco sarebbe stato messo in stato di "fermo giudiziario" per poi essere rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di 900mila euro. Nella vicenda sarebbe coinvolto anche il fratello minore del calciatore, denunciato e perseguito per gli stessi reati dalla polizia giudiziaria di Nizza che starebbe approfondendo le indagini.