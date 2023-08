Ligue 1, Mbappé entra e segna ma non basta al Psg: 1-1 a Tolosa

TOLOSA (FRANCIA) - Dopo il confronto infuocato con il presidente Al Khelaifi e con il suo futuro che a un anno dalla scadenza resta ancora un rebus (tra le offerte saudite e il Real Madrid che lo aspetta per il prossimo anno), a Kylian Mbappé ha impiegato una decina di minuti appena per riprendersi la scena ma nemmeno lui è bastato al Psg di Luis Enrique per centrare la prima vittoria in Ligue 1. Reintegrato in squadra dal tecnico spagnolo dopo il deludente pari all'esordio contro il Lorient, l'attaccante è stato gettato nella mischia (al posto di Lee Kang-in) al 51' della sfida sul campo del Tolosa con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Ed è stato proprio lui a procurarsi il rigore che ha poi trasformato al 62', regalando ai parigini il vantaggio poi svanito all'87', quando il marocchino Aboukhlal ha firmato l'1-1 per i padroni di casa (sempre su rigore a causa di un fallo dell'ex interista Hakimi) che salgono così a quota 4 punti dopo due gare di campionato giocate, a +2 sul Paris Saint-Germain.