Al Khelaifi, la clamorosa minaccia a Mbappé in un confronto infuocato

La rivelazione dell’Equipe

Secondo il quotidiano francese, Kylian Mbappé e l'amministratore delegato del PSG avrebbero avuto un incontro martedì 8 agosto, in cui ci sarebbero stati diversi momenti di tensione. Il presidente del club parigino avrebbe sfidato il suo giocatore: "Vedrai! Non giocherai più - scrive l’Equipe riportando il virgolettato di Nasser Al Khelaifi - noi non ci arrenderemo!" L'attaccante avrebbe risposto senza alcun timore reverenziale: "Vedrai? Cosa vedrò? Sarai l'unico presidente che non mi farà giocare”. Tuttavia, l’attaccante negli ultimi giorni - dopo essere stato messo fuori rosa - è stato nuovamente integrato nel gruppo di Luis Enrique.