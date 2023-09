Mendy torna in campo: il bentornato di Pogba, Mbappé e Guardiola

Benjamin Mendy , ingaggiato lo scorso luglio dal Lorient , è pronto a tornare in campo. Dopo la sua assoluzione dalla duplice accusa di stupro e tentato stupro, l'ex terzino del Manchester City si appresta ad affrontare con i suoi compagni di squadra il Monaco in Ligue 1 .

Per Mendy ci sono alle spalle due anni senza giocare, ma il Nazionale francese si appresta a riprendere da dove aveva lasciato. Stando a quanto riferito da L'Equipe: "Mendy ha ricevuto messaggi di sostegno e incoraggiamento da Memphis Depay , Pep Guardiola , Vini Jr , Kylian Mbappé , Rio Ferdinand, Paul Pogba e ?lkay Gündo?an per il suo ritorno in attività".

La gara, valida per la quinta giornata di campionato, è in programma domenica 17 settembre allo stadio Yves Allainmat con calcio d'inizio alle 13 .

Di cosa era accusato Benjamin Mendy

Mendy, campione del mondo con la Francia nel 2018, nel corso del dibattimento si era sempre dichiarato innocente. La sentenza emessa dalla Chester Crown Court gli ha dato ragione e ha chiuso un lungo iter giudiziario iniziato dopo la prima denuncia avanzata da una donna di ventiquattro anni, che sosteneva di essere stata violentata dal giocatore nel 2020 nella sua villa nel Cheshire.

Mendy era stato accusato anche di aver tentato di violentare un'altra donna due anni prima: nove i capi di imputazione per i quali è stato processato. La sua ultima partita ufficiale risale al 15 agosto 2021. In totale era accusato da sei donne, che, come riportato dal The Guardian, sostenevano di aver subito violenza o tentativi di violenza durante delle feste tenute nella villa del giocatore tra ottobre 2018 e agosto 2021. Quando la Corte ha emesso la sentenza giudicandolo innocenet, Mendy aveva reagito scoppiando in lacrime.