Ligue 1, esordio amaro per Grosso: Lione ko, Brest nuova capolista

BREST (FRANCIA) - Esordio amaro sulla panchina del Lione per Fabio Grosso, tornato nel club in cui ha giocato dal 2007 al 2009 per sostituire l'esonerato Laurent Blanc. In tribuna nella sfida precedente pareggiata in casa con il Le Havre, l'ex tecnico del Frosinone ha guidato per la prima volta la squadra a Brest dove i suoi sono stati sconfitti 1-0, beffati dalla rete segnata all'87' da Mounie. Un successo pesantissimo per i bretoni, che scavalcano Monaco e Nizza si ritrovano soli in vetta alla classifica di Ligue 1. Ancora nessuna vittoria invece per il Lione, dopo sei giornate fermo a quota 2 punti.