Ligue1, colpo esterno dello Strasburgo, primo successo stagionale per il Lens

Metz-Strasburgo 0-1

Lo Strasburgo continua il proprio percorso trovando un altro risultato preziosissimo. Il successo esterno contro il Metz arriva a ridosso del fischio finale e porta la firma di Diarra che sfrutta al meglio un assist del brasiliano Angelo. La formazione allenata da Patrick Vieira sale al quarto posto. Il Metz, dopo una buona partenza in campionato, incassa la seconda sconfitta della stagione

Metz-Strasburgo 0-1, tabellino e statistiche

Le Havre-Clermont 2-1

Importante successo per il Le Havre che supera per due a uno il Clermont. I padroni di casa risolvono la partita nei primi minuti di gioco: il vantaggio arriva dopo quattro minuti con Alioui che capitalizza al meglio un assisti di Casimir. E sempre Casimir offre a Bayo la palla per il raddoppio. Gli ospiti dimezzano lo svantaggio nel recupero del primo tempo con Konate, ma nella ripresa non riescono a recuperare il risultato.

Le Havre-Clermont 2-1, tabellino e statistiche

Lens-Tolosa 2-1

Primo successo della stagione per il Lens che vince lo scontro diretto contro il Tolosa. Gli ospiti sbloccano il risultato con lo spagnolo Gelabert Pina, ma nel recupero del primo tempo i padroni di casa riportano il risultato in equilibrio grazie a Said. I giallorossi trovano il gol decisivo a sei minuti dal termine grazie all’attaccante guineano Guilavogui.

Lens-Tolosa 2-1, tabellino e statistiche