Mbappé esce per infortunio contro il Marsiglia, Psg in ansia

Psg-Marsiglia 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Mbappé ko, Luis Enrique trema

L'attaccante francese, in scadenza di contratto e sempre nel mirino del Real Madrid, è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio alla caviglia. Toccato duro alla caviglia in avvio in un contrasto con Balerdi, Mbappé è stato medicato dallo staff parigino e ha provato a restare in campo ma al 32' si è arreso chiedendo la sostituzione. Non una bella notizia per il tecnico Luis Enrique, atteso ora dalla trasferta di campionato a Clermont e poi da quella di Newcastle in Champions League, seconda sfida dopo quella vinta 2-0 in casa contro il Borussia Dortmund grazie anche a un gol di Mbappé.