"Correa? Un treno merci che va a due all'ora": l'attacco dell'ex Milan

MARSIGLIA (FRANCIA) - Non è bastato l'arrivo di Gennaro Gattuso in panchina al posto di Marcelino per risollevare un Marsiglia in crisi. Il tecnico italiano ha perso al debutto e si è allungata così a quattro la striscia di partite senza vittoria in Ligue 1 per la squadra, criticata da tifosi e addetti ai lavori.