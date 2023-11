La lezione di Grosso ai criminali che potevano fargli perdere un occhio

Indossando la tuta sociale, il cappellino calato sulla fronte, quasi a nascondere la ferita all'occhio sinistro che ha rischiato di perdere, suturata con 12 punti, nel centro sportivo di Décines, Fabio Grosso ha seguito l'allenamento del Lione guidato dal vice, Raffaele Longo. La prognosi stilata dai medici in ospedale gli prescriveva 30 giorni di "temporanea inabilità al lavoro", ma il campione del mondo è voluto tornare subito con la squadra, alla ripresa della preparazione in vista del prossimo incontro casalingo con il Metz (domenica 5 novembre, ore 13). E sul profilo Instagram, l'uomo che nel 2006 ha dato all'Italia il quarto titolo mondiale, ha scritto: "Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia e sicuramente lo è stata per lo spot e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il NOSTRO futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza. Allez l'Ol... Toujours".