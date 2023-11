Ligue 1, prima gioia per Grosso: il Lione passa a Rennes

RENNES (FRANCIA) - Dopo la paura per i fatti di Marsiglia e il ritorno in panchina, Fabio Grosso può finalmente festeggiare la prima vittoria stagionale del suo Lione che nella 12ª giornata di Ligue ha superato 1-0 il Rennes in trasferta, sfruttando al meglio la quasi immediata superiorità numerica (al 5' espulso Guela Doué, che è atterrato sulla tibia di Nicolas Tagliafico ed è stato mandato negli spogliatoi. Una boccata d'aria fresca per un club sull'orlo della crisi di nervi, che con 7 punti rimane ultimo in classifica si porta a quattro lunghezze dal Lorient (18esimo) e a cinque dallo Strasburgo. Da parte sua, il Rennes, 13esimo ma con un punto di vantaggio sul Lorient, continua le sue montagne russe . Dopo un successo prezioso contro il Panathinaikos (3-1), giovedì in Ligue Europa, la squadra bretone non riesce ad esprimersi al meglio in campionato .

In attesa del posticipo serale Lens-Marsiglia sorriso casalingo per il Clermont, che davanti al proprio pubblico batte 1-0 il Lorient, grazie alla rete di Nicholson su rigore nella ripresa. Finisce invece 1-1 il match tra Lille e Tolosa: padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Yoro., la reazione degli ospiti arriva nella ripresa con Dallinga per il gol che inchioda il risultato sull'1-1. Chiude infine il successo del Metz sul Nantes per 3-1. Nel primo tempo Van Den Kerkhof apre le danze per i padroni di casa. Risponde per gli ospiti Simon, ma prima dell'intervallo Elisor riporta in vantaggio il Metz per il momentaneo 2-1. Nella ripresa il Nantes non riesce a riportarsi in partita e nel finale di gara Asoro trova la rete per il definitivo 3-1.

