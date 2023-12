Grosso, lite furiosa nello spogliatoio con i giocatori del Lione prima dell'addio

Come noto, Grosso non è più l'allenatore del Lione . Il tecnico è stato esonerato nella giornata di ieri, con la panchina del club francese che è stata affidata temporaneamente a Pierre Sage . Intanto, l'Equipe ha raccontato dei retroscena che riguardano l'ex Juventus .

La sfuriata di Grosso con la squadra

Secondo quanto riportato, c'è stato un duro confronto tra Grosso e la squadra prima dell'esonero e dopo la sconfitta rimediata con il Lilla: "Abbiate le palle di dirmelo in faccia se sono io il problema”. Alla ripresa degli allenamenti ha poi proseguito: "Se pensate che sia io il problema andate a dire a Textor di cacciarmi, ma prima dovete avere le palle di dirmelo in faccia. Vi chiedo solo di dirmelo prima”. Grosso non ha ricevuto risposta, poi nella giornata di mercoledì c'è stato il definitivo incontro con Textor che ha portato all'esonero.