Già terminata l'avventura di Grosso al Lione: arriva l'esonero

Termina l'esperienza di Fabio Grosso da allenatore del Lione . Fatali le due sconfitte con Rennes e Lilla che non hanno smosso la squadra dall'ultimo posto in classifica .

Chi al posto di Grosso?

Al posto di Grosso è stato nominato temporaneamente Pierre Sage, con il Lione che è al lavoro per trovare un nuovo allenatore. Grosso è subentrato due mesi fa a Laurent Blanc. La breve esperienza con il club francese è stata caratterizzata dal grave episodio accaduto a Marsiglia, in cui l'ex Juventus è stato colpito in pieno volto da degli oggetti lanciati verso il pullman del Lione.