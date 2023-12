Ligue1, il Psg supera 2-1 il Nantes: decide Kolo Muani

PARIGI (Francia) - Nessuna novità in vetta alla Ligue1 dove Psg e Monaco vincono le rispettive sfide di campionato. I monegaschi superano momentaneamente il Nizza in attesa della partita casalinga della formazione di Farioli contro il Reims.

Psg consolida il primato in classifica

Il Paris Saint Germain vince di misura contro il Nantes. Al Parco dei Principi la squadra di Luis Enrique trova il vantaggio poco prima dell’intervallo con Barcola che sfrutta al meglio un servizio di Vitinha. Ma in avvio di ripresa gli ospiti riportano il risultato in equilibrio con l’attaccante egiziano Mostafa Mohamed. Ma a sette minuti dal termine, Kolo Muani regala il gol del successo ai parigini che restano in vetta alla Ligue1 con sei punti di vantaggio sul Monaco, in attesa della partita del Nizza momentaneamente al terzo posto.

Monaco, colpo esterno con il Rennes

La formazione monegasca batte in trasferta il Rennes e si porta momentaneamente al secondo posto. Ospiti in vantaggio in avvio di ripresa grazie a Vanderson che a un quarto d’ora dal termine si fa espellere. Nonostante l’inferiorità numerica, il Monaco trova il raddoppio a cinque minuti dal termine con Fofana. Nel recupero i padroni di casa accorciano le distanze grazie a un rigore realizzato da Bourigeaud.

