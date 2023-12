Terrore per il portiere del Psg: rapinato e aggredito in casa davanti ai bambini

nella loro casa di Hadricourt (Yvelines) nella notte tra lunedì e martedì







Letellier minacciato con un coltello

Nonostante l'allarme, che è subito scattato facendo partire la chiamata alle forze dell'ordine, i malviventi non si sono spaventati e dopo aver preso in ostaggio i due bambini (di 2 e 6 anni) hanno minacciato Letellier con un coltello per farsi consegnare soldi e gioielli, mentre la compagna è stata colpita al volto. Il pronto intervento della polizia ha poi consentito di arrestare tre dei quattro malviventi (un 21enne e due 16enni), trovati in possesso di parte del bottino (nell'operazione un agente sarebbe rimasto ferito al ginocchio. La procura ha aperto un'inchiesta per estorsione con armi e sequestro di persona, affidata alla polizia giudiziaria di Versailles

Il precedente di Donnarumma

Una disavventura, quella di Letellier, vissuta di recente anche dal primo portiere della squadra parigina, l'azzurro Gianluigi Donnarumma che ha poi raccontato i momenti di tettore vissuti durante la rapina subìta nella sua abitazione, con i ladri che hanno legato lui e la compagna Alessia Elefante per impossessarsi di un bottino da 500mila euro. Anche il padre del capitano Marquinhos è stato vittima di violenze nel 2021.