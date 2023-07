Donnarumma racconta la rapina: "Attimi di terrore: ero legato"

Gigio Donnarumma sotto shock: il portiere del Paris Saint-Germain è stato legato in casa con la compagna Alessia Elefante e derubato di ben 500mila euro. L'ex giocatore del Milan è poi riuscito a salvarsi scappando dall'abitazione e trovando rifugio in un hotel presente nelle vicinanze. Sull'accaduto sta indagando la polizia francese. "Trovarsi alle tre di notte gente in casa all’improvviso penso che sia la sensazione peggiore che si possa provare", ha raccontato il calciatore a Libero. "Io sono stato immobilizzato e Alessia è stata costretta a consegnare tutto ciò che avevamo di prezioso. Non posso entrare troppo nei dettagli, ci sono le indagini in corso".