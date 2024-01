La rivelazione dalla Spagna: “Nuova inchiesta su Nasser al-Khelaifi”

MADRID (Spagna) - La Procura di Parigi - come riporta l’edizione odierna de El Mondo Deportivo - ha aperto un'indagine contro il presidente del Paris Saint-Germain, il qatariota Nasser Al-Khelaïfi, per possibili reati relativi al lavoro sommerso e allo sfruttamento dopo la denuncia dell’ex maggiordomo Hicham Karmoussi che aveva presentato una denuncia lo scorso marzo. In seguito alla denuncia, il presidente del Paris Saint Germain Nasser al-Khelaïfi è indagato per "lavoro sotto copertura e sfruttamento di persone vulnerabili”.