Crisi Gattuso a Marsiglia: nessuno ha fatto peggio negli ultimi 10 anni

Continua il periodo nero del Marsiglia di Gennaro Gattuso . Il club francese ha pareggiato 1-1 contro il Metz nell'ultima giornata di Ligue 1 e deve ancora trovare la vittoria in questo 2024. Gli ultimi tre punti raccolti in campionato risalgono addirittura al 17 dicembre.

Gattuso, record negativo con l'OM

Una striscia negativa che dura da cinque partite, con la squadra che si trova al settimo posto, fuori momentaneamente da qualsiasi posizione valida per le coppe europee. Oltre a questo, l'ex allenatore del Milan è entrato nella storia dell'OM ma in senso negativo: nessuno negli ultimi dieci anni tra i tecnici che hanno disputato almeno 15 gare con il Marsiglia aveva raccolto così pochi punti (21). Per trovare risultati peggiori bisogna tornare indietro al 2014 quando in panchina c'era José Anigo.