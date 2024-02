Theo spaventa il Milan: "Tornare al Real? Nessuno conosce il futuro"

Theo non esclude un ritorno al Real

Queste, infatti, le sue dichiarazioni al quotidiano spagnolo AS: "Ho solo gratitudine per l'impegno che hanno preso per me in quel momento. Tornare al Real? Non sappiamo mai cosa ci porterà la vita, ma vivo il presente per emozioni e professionalità. Nessuno conosce il futuro. Ci sono ancora tante partite da affrontare in questa stagione con il Milan e io penso davvero solo a quello che devo fare in campo".