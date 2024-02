Kolo Muani: "Novanta milioni? La gente dirà che era un buon prezzo"

Randal Kolo Muani ha parlato dello scetticismo nei suoi confronti nel corso di un’intervista a Onze Mondial. Ceduto dall' Eintracht Francoforte al Psg per 90 milioni di euro, l’ex giocatore del Nantes non è finora stato determinante come nelle attese.

Kolo Muani: "Farò ricredere la gente"

Autore di otto gol in questa stagione con la maglia del Paris, Kolo Muani ha spiegato: "Col tempo la gente dirà che era un buon prezzo quello a cui il PSG mi ha preso. So che in questo momento in tanti pensano che i 90 milioni spesi per me siano stati troppo, non se li spiegano, ma io gli rispondo che vedranno..."

Kolo Muani e l'occasione fallita in finale al Mondiale contro l'Argentina

L’attaccante del Psg è tornato a parlare della grande chance fallita nella finale del Mondiale in Qatar contro l'Argentina: “Sarò sempre il ragazzo che ha sbagliato quella occasione, ma è la vita. Anche quando la mia carriera sarà finita, la gente continuerà a parlarmene. Ovviamente sono ancora dispiaciuto per quell'errore".