Il Psg domina la Ligue 1: ko anche il Lille di Paulo Fonseca

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain continua a dominare la Ligue 1 . Nella 21ª giornata di campionato la squadra di Luis Enrique batte in rimonta il Lille 3-1, salendo a 50 punti in classifica e mantenendo un margine di vantaggio sul Nizza (39 punti) secondo davvero notevole. Neppure il Lille dell'ex Roma Fonseca , che lotta per un posto Champions, è riuscito a frenare lo strapotere del Psg, sotto con il gol di Yazici dopo 6' ma poi in grado di rimontare e ribaltare tutto grazie a Gonçalo Ramos (10'), un'autorete (17') e al tris di Kolo Muani (80').

Successo del Lens

Netto successo interno per 3-1 del Lens contro lo Strasburgo. Decisivi i guizzi di Wahi, Pereira da Costa e Sotoca. Di Delaine l'unico squillo degli ospiti. Con questa vittoria il Lens sale a 35 punti in classifica, restando in corsa per un posto in Champions, mentre lo Strasburgo resta fermo a quota 25.