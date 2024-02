Umtiti operato, l'incubo continua e Fonseca ammette: "Non so se..."

Un cuore grande e tanta sfortuna. Continua il calvario sportivo Samuel Umtiti , trentenne campione del mondo con la Francia in Russia nel 2018. Dopo quel trionfo gli infortuni alle ginocchia lo hanno tormentato permettendogli di giocare solo 50 partite in quattro stagioni: "Ho vissuto momenti difficili. Ho lavorato molto su questo perché avevo tanto risentimento, tante cose dentro di me e alla fine questo non mi ha permesso di andare avanti" aveva rivelato l'ex giocatore del Barcellona e del Lecce nel corso di una intervista a L'Equipe.

Umtiti e il crollo psicologico a Barcellona

Mentre era a Lecce, con cui ha giocato 25 partite in prestito rilanciandosi, Umtiti aveva inoltre spiegato: "Mi sono chiuso dentro. Non volevo uscire con i miei amici. Non volevo uscire a Barcellona a causa degli infortuni. Non so se fosse depressione, ma è vero che mi sono chiuso. Non avevo voglia di uscire".

Umtiti dal Barcellona al Lille

La scorsa estate Umtiti è passato a titolo definitivo dal Barcellona al Lille dell'ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca ma non è riuscito a mettere insieme più di 13 presenze, con 182 minuti di in Ligue 1. Nel 2024, ha poi giocato a malapena un duello di Coppa contro il Racing CFF de Cuarta prima di finire sotto i ferri: fuori a tempo indeterminato.