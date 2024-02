Fonseca attacca l'arbitro: dal suo telefono fa notare un dettaglio che era sfuggito

Paulo Fonseca furioso contro l'arbitro Vernice che ha diretto la sfida tra il suo Lille e il Tolosa . L'ex tecnico della Roma e i giocatori del Lille hanno contestato le scelte del direttore di gara, al termine della gara che si è conclusa con il successo 3-1 dei padroni di casa . "Con un arbitro normale forse non avremmo subito neanche un gol", ha detto il portiere Lucas Chevalier.

Fonseca mostra il fermo immagine del terzo gol

Ancora più duro Fonseca, che in sala stampa ha mostrato dal suo cellulare la posizione dell'olandese Thijs Dallinga, in occasione del terzo gol del Tolosa: "Una rete incredibile, qui ho l'immagine del fuorigioco. E' difficile spiegarmi il terzo gol perché bisogna guardare la linea. Guarda dov'è il ginocchio di Tiago e quello dell'avversario. Come è già successo altre volte quest'anno, l'arbitro ha deciso l'esito della partita".