Mbappè sostituito a fine primo tempo. Luis Enrique: "Dobbiamo imparare a giocare senza lui"

Luis Enrique sul caso Mbappè

L'allenatore dei parigini, nella partita pareggiata contro in casa del Monaco, ha fatto giocare a Mbappè solamente il primo tempo. L'ex Roma lo ha sostituito e il francese ha seguito il resto della partita dalla tribuna. L'allenatore in conferenza stampa è intervenuto così sul caso: "Ho passato abbastanza tempo nel mondo del calcio per sapere che tutto è importante in club di questo tipo. Prima o poi dovremo giocare senza di lui. Se è stata una decisione legata al suo futuro? Devo adattare la squadra, deve imparare a giocare senza di lui. La mia risposta è questa. Prima o poi non ci sarà più e dobbiamo abituarci a questo. Devo cercare la soluzione migliore per la squadra. Non voglio discutere, è stata una mia decisione".