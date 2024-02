Macron, che frecciata a Mbappé: la frase davanti all'emiro del Qatar all'Eliseo

Serata particolare per Mbappé che ha presenziato all'Eliseo in occasione della visita dello sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani . Il fuoriclasse francese faceva parte di una lista di 120 invitati , composta da personaggi di spicco che hanno dei legami con il mondo arabo. Nel corso dell'evento, c'è stato un episodio che non è passato inosservato e che rimanda alle recenti voci di mercato che vedono Mbappé al Real Madrid nella prossima stagione.

Cosa ha detto Macron a Mbappé?

Al momento dei saluti, Mbappé ha stretto la mano ad Al-Thani, con quest'ultimo che gli ha sussurrato qualcosa nell'orecchio. A quel punto si è avvicinato Macron che ha sottolineato, sorridendo: "Ci creerai altri guai". La frase è stata ovviamente sentita anche dall'emiro.

Il precedente tra Macron e Mbappé

C'è un precedente tra Macron e Mbappé, sempre relativo al futuro del calciatore. In una intervista rilasciata al Times nel 2022, il fuoriclasse del Paris Saint Germain ha rivelato un colloquio avuto con il presidente della Repubblica francese: "Macron mi ha detto: 'Voglio che tu rimanga. Non voglio che te ne vada ora. Sei molto importante per il calcio francese e, in generale, per tutto il Paese'. E così sono rimasto. Certo, quando il presidente ti parla in questi termini, non può che riempirti d'orgoglio".