Ligue 1, colpi esterni per Marsiglia e Lille

CLERMONT-FERRAND (FRANCIA) - Nella 24ª giornata di campionato colpo esterno del Marsiglia che batte il Clermont. Ospiti in vantaggio a metà del primo tempo grazie alla rete dell’attaccante senegalese Ndiaye. In avvio di ripresa i padroni di casa trovano il pareggio con il gol di Boutobba. L’equilibrio permane soltanto cinque minuti: al 59’ il Marsiglia si porta nuovamente in vantaggio con Aubameyang. Al 67’ la formazione ospite chiude la partita con il terzo gol di Clauss. Nei minuti finali il brasiliano Luis Henrique implementa ulteriormente il margine, nel recupero Moumbagna firma il quinto gol. Grazie a questo successo il Marsiglia sale al sesto posto che vale la qualificazione in Conference League. Il Clermont resta in ultima posizione, a cinque punti dalla zona salvezza.