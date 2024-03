Luis Enrique e la domanda su Mbappé: lo show in conferenza fa ridere tutti

Lo show di Luis Enrique

La scenetta comica è durata qualche minuto: "Non capisci? Nemmeno io. Non capisce la domanda, si tratta di Mbappé, ma non so cosa. Qualcuno mi può tradurre, per favore?", ha aggiunto Luis Enrique mentre se la rideva. Poi un giornalista spagnolo si è fatto carico della traduzione: il Psg deve abituarsi a giocare senza Mbappé anche in Champions, parafrasando quanto detto dall'allenatore nei giorni scorsi, dopo aver sostituito l'attaccante in una gara di campionato? La risposta del tecnico: "Forse sì, forse no. Chi lo sa? Dobbiamo accettare quando ci vengono poste queste domande, ma non vi darò la risposta che desiderate", ha concluso.