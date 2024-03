Ligue 1: il Psg pareggia e vola a +10, Mbappé entra solo nel finale. Vince il Monaco

Dopo gli anticipi giocati tra venerdì e sabato, con il tonfo del Brest in casa del Lens, entra nel vivo la 25esima giornata della Ligue 1 : ad aprire la domenica di calcio il Psg di Luis Enrique , saldamente al comando della classifica, nonostante il pareggio interno con lo Stade Reims . Vittorie salvezza per Le Havre e Metz , senza dimenticare il successo di misura del Monaco sul campo dello Strasburgo.

I risultati della 25esima giornata di Ligue 1

Il Psg di Luis Enrique non approfitta del passo falso del Brest, conquistando soltanto un punto contro il Reims al "Parc des Princes". 2-2 il risultato finale, con le reti di Munetsi e Diakité che non bastano agli ospiti per piazzare il colpaccio. Padroni di casa a segno con l'autogol di Abdelhamid e l'ennesimo sigillo di Gonçalo Ramos, preferito a Mbappé nel pomeriggio odierno. Successi importanti per Monaco, Le Havre e Metz, che battono rispettivamente Strasburgo, Tolosa e Clermont. Pesantissimo il penalty realizzato da Mikautadze, al pari della rete di Operi. Lilla-Rennes in scena alle 17.05, in serata spazio a Marsiglia-Nantes.

Psg fermato dal Reims, Mbappé e Donnarumma in panchina

Succede tutto nel primo tempo al "Parc des Princes" di Parigi, dove la squadra allenata da Luis Enrique non riesce a portare a casa il bottino pieno contro il Reims. Finisce 2-2, con gli ospiti subito in vantaggio grazie al gol di Munetsi, che punisce al 7' Keylor Navas, oggi schierato al posto di Gianluigi Donnarumma. Immediata la reazione dei capitolini, con la sfortunata autorete di Abdelhamid e la marcatura di Gonçalo Ramos che rimettono le cose a posto, ribaltando temporaneamente il punteggio. All'alba dell'intervallo, però, c'è tempo per il pari di Diakité, che finalizza al meglio un assist di Agbadou. Complice l'ultimo impegno in Champions, panchina anche per Kylian Mbappé, entrato in campo soltanto al minuto 73. Paris Saint-Germain che approda così a quota 56, a +10 sul Brest, mentre il Reims archivia virtualmente il discorso salvezza.