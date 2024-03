"Psg, offerta folle per Yamal come erede Mbappé. La risposta del Barcellona"

Assalto del Paris Saint-Germain a Lamine Yamal , individuato dalla società francese come sostituto ideale di Mbappé , che saluterà a fine stagione . Secondo Marca, infatti, il club parigino sarebbe disposto ad un maxi-investimento per convincere il Barcellona a cedere il sedicenne talento spagnolo: l'offerta pronta, si legge, sarebbe di 200 milioni di euro . Per questo motivo Jorge Mendes nei giorni scorsi si è recato a Barcellona per parlarne con il club di Laporta.

Assalto a Yamal: cosa risponderà il Barcellona?

Secondo Marca, però, l'offerta del Psg non basta. Forse non ne basterà nessuna. Nonostante le difficoltà economiche, il Barcellona non intende privarsi di Yamal, considerato il più grande talento della cantera dopo Messi, destinato dunque ad una grande carriera. Il Psg bussa alla porta del Barcellona per Yamal, sei gol in stagione, bellissimo l'ultimo contro il Maiorca, ma non ci sarà nessuna apertura.