PSG, Al Khelaifi enigmatico sul futuro di Mbappé: "Non posso dire una cosa"

PSG, le parole di Al Khelaifi sul futuro di Mbappè

Queste le sue parole ai microfoni di Canal Plus dopo la vittoria contro la Real Sociedad: "Non posso confermare la partenza di Kylian Mbappé, è sempre il club a comunicare le nostre cose. Se la società non ha comunicato è perché noi non vogliamo comunicare. Kylian è con il club, lavora per il PSG, ha un contratto. Ma è certo che stiamo lavorando oggi per il futuro". Il presidente ha anche elogiato la grande prestazione del francese negli ottavi di Champions: "Kylian è Kylian, uno dei migliori giocatori al mondo. Tutta la squadra ha giocato bene. È magnifico. Vogliamo costruire qualcosa per il futuro, seguendo l'allenatore e il suo stile. Questo tipo di partite sono quelle che vogliamo".