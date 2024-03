Mbappé doppietta, bis Psg: Real Sociedad eliminata, Luis Enrique ai quarti

Il Psg vola ai quarti di finale di Champions League , trascinato da Mbappé : più forte dei tormentoni di mercato, sempre sul pezzo nonostante abbia annunciato che lascerà il club nella prossima stagione, in concomitanza con la naturale scadenza del suo contratto. Il fuoriclasse francese ha realizzato una doppietta all' Estadio Municipal de Anoeta contro la Real Sociedad , battuta 2-1.

Mbappé, tre gol in due partite contro la Real Sociedad

Tre gol in due partite contro gli spagnoli, eliminati dopo aver chiuso al primo posto nel gruppo D davanti all'Inter. Mbappé ha recitato il ruolo di se stesso permettendo al Paris di staccare l'agognato pass per i quarti di finale. Devastante il gioiello di Luis Enrique, che ha dominato la scena con giocate d'alta scuola e due conclusioni imparabili.

Mbappé, tre gol in due partite contro la Real Sociedad

Il primo gol, in particolare, è stato un autentico capolavoro: Mbappé è stato servito in verticale da Dembélé, ha ubriacato di finte il diretto avversario, disorientato da sterzate e controsterzate, prima di scaricare in fondo alla rete un destro di rara potenza. Sfondata la rete della porta difesa dall'incolpevole Remiro, che non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco. Dopo l'1-0, al 15', Mbappé ha raddoppiato al 56' con un'altra gran tiro di destro all'angolino: a mandarlo in porta Lee Kang-In. Unica nota stonata per i transalpini l'ammonizione di Hakimi: era in diffida e salterà la gara di andata del prossimo turno. Il gol di Merino all'89' non ha rovinato la festa di Luis Enrique.