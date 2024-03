Psg, Mbappé è devastante: tripletta al Montpellier! Pari del Lille

Ligue 1, la classifica

Un punto a testa per Brest e Lille

Solo un pareggio per il Lille di Paulo Fonseca che nonostante il vantaggio viene bloccato dal Brest. Gli ospiti trovano il vantaggio nella ripresa grazie alla rete realizzata da David, ma i padroni di casa trovano il pareggio a dieci minuti dal termine grazie all’attaccante uruguagio, di proprietà dell'Inter, Martin Satriano.

Rallenta il Monaco, vince il Reims

A Clermont e Le Havre bastano i primi 45 minuti di gara per sancire il 2-1 che ha chiuso la partita in favore dei padroni di casa. Al 12' apre le danze la rete dell'1-0 Muhammed Cham. La risposta degli ospiti arriva nel primo minuto di recupero con Ayew ma prima dell'intervallo, al 49', dagli undici metri, Muhammed Cham firma la sua doppietta personale che vale la vittoria per i padroni di casa, che restano però fanalino di coda della classifica con 20 punti. Prima frazione di gara caratterizzata dagli autogol di Singo (1') e Mendy (27') in Monaco-Lorient. Nella ripresa Fofana segna il 2-1 per la squadra del Principato (60') ma in pieno recupero (95') Bakayoko mette a segno il gol del definitivo 2-2. Il Monaco occupa il terzo posto della classifica con 46 punti. A chiudere il quadro il 2-1 interno rifilato dal Reims al Metz. Il primo tempo si è concluso sull'1-1 dopo le reti di Diakité al 3' e di Atta al 14'. Nella ripresa i padroni di casa segnano però il gol partita al 79' e conquistano tre punti che valgono, al momento, l'ottavo posto con 38 punti.

