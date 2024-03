Ligue 1, Zhegrova trascina il Lille di Fonseca: Lens ko 2-1

LILLE (FRANCIA) - Importante vittoria del Lille nell'anticipo della 27ª giornata di Ligue 1. Allo stadio 'Pierre-Mauroy' la squadra dell'ex tecnico della Roma Paulo Fonseca batte 2-1 il Lens. Decide la sfida una doppietta del centrocampista kosovaro Zhegrova, in gol al 9' del primo tempo (su assist di Bentaleb) e nella ripresa, allo scoccare dell'ora di gioco. Il Lens accorcia le distanze al 78' con il settimo centro stagionale in campionato di Wahi ma non basta. I 'Dogues' conquistano tre punti fondamentali nella corsa all'Europa.