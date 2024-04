Polveriera Psg, Donnarumma è una furia: dura lite con il quarto uomo nel tunnel

Botta e risposta tra Gianluigi Donnarumma e il quarto uomo della gara pareggiata dal Psg contro il Clermont, ultima in classifica in Ligue 1. La rabbia del portiere italiano è legata ai minuti di recupero assegnati in una gara con diverse interruzioni. L'ex Milan si è sorpreso, come tutta la squadra, quando si è alzata la lavagnetta con l'indicazione dell'extra-time.