Ligue 1, Nizza-Lorient 3-0: a segno anche Boga

NIZZA (FRANCIA) - Nell'anticipo della 30ª giornata della Ligue 1, andato in scena all'Allianz Riviera, il Nizza si impone con un secco 3-0 sul Lorient. La squadra dell'allenatore italiano Farioli non fa sconti agli ospiti e centra il tris grazie alle reti di Sanson (22'), l'ex Sassuolo e Atalanta Boga (53') e Guessand (89'). Tutto facile. E altri tre punti in più in classifica.