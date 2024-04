Ligue 1, Montpellier-Nantes 1-1: Abline risponde ad Adams, doppio rosso nel finale

Montpellier-Nantes 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Montpellier-Nantes finisce in parità

Subito avanti i padroni di casa con Adams (2'), ma gli ospiti si rimettono in carreggiata dopo pochi minuti con Abline (7'). L'equilibrio regge poi per tutto il match, che nel finale ha visto le espulsioni di Mincarelli (91') e Nordin (90+5') lasciare in nove uomini un Montpellier che con il quinto risultato utile consecutivo fa un altro passetto avanti a metà classifica. Punto importante in ottica salvezza anche per il Nantes, che sale momentaneamente a +4 sul terz'ultimo posto occupato dal Le Havre.

