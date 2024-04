Paris Saint Germain campione di Francia: Monaco ko a Lione

Lione-Monaco 3-2, cronaca, tabellino e statistiche

Il Marsiglia, che giovedì affronterà l'Atalanta per le semifinali di Europa League, manda un messaggio ai bergamaschi, sconfiggendo 2-1 in casa il Lens. Apre le marcature Aubameyang al primo minuto; pareggio degli ospiti al 77' con Said e gol vittoria siglato da Gueye all'85. Con questo successo il Marsiglia aggancia il Lione al settimo posto, a meno due dal Lens.

Vittoria in rimonta per il Lille sul campo del Metz: la formazione dell'ex tecnico romanista Paulo Fonseca vince 2-1 e con 55 punti resta in corsa per la qualificazione in Champions League. La gara si decide nel primo tempo: i padroni di casa al 23' trovano il vantaggio dagli undici metri con Mikautadze, ma gli ospiti non perdono la calma e la spuntano graze ai blitz offensivi di Ismaily (32') e Yazici (44'). Incredibile poi il successo del Brest sul campo del Rennes: partenza a razzo dei padroni di casa, che trovano subito la doppietta di Kalimuendo (4' e 9') ma subiscono poi la reazione dei bretoni che si portano sul 4-2 grazie al gol di di Mounie (11'), all'autorete di Omari (48') e ai centri di Satriano (54') e Camara (66'). La gara non è però ancora finita, perchè il Rennes torna in parità grazie all'ex bolognese Theate (68') e a Terrier (79') ma viene incredibilmente beffato al 97' dal Brest che passa con Brassier e vince 5-4 restando terzo a +1 sul Lille. Successo pesante anche per il Nizza del tecnico italiano Francesco Farioli, che sul campo dello Strasburgo vince 3-1 e consolida il quinto posto della classifica con 51 punti. Tre punti importanti in ottica Europa, maturati in rimonta grazie alle reti messe a segno da Guessand (al 44' su rigore), Dante (52') e Sasson (84') dopo che i padroni di casa erano andati in vantaggio con Bakwa (18').

Poker del Clermont, Lorient ko con il Tolosa

Festeggia la vittoria anche il fanalino di coda Clermont che in casa spazza via il Reims (4-1) e torna a sperare in una difficilissima salvezza. Il primo tempo si chiude sull'1-1 dopo le reti di Muhammed Cham (su calcio di rigore al 31') per il Clermont e di Nakamura per gli ospiti (33'). Nella ripresa il Clermont dilaga con la seconda rete di Muhammed Cham (ancora dagli undici metri al 56') e alla doppietta di Rashani (79' e 90'), portandosi così a -1 dal Lorient penultimo che è stato invece battuto in casa dal Tolosa, vittorioso per 2-1 in rimonta con i gol di Dallinga (59') e Cissoko (83') seguiti a quello siglato in avvio da Ponceau (19').

