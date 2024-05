Al Khelaifi sbotta su Luis Enrique: "Capite qualcosa di calcio?"

La finale di Champions League persa, con la vittoria del Borussia Dortmund a Parigi, non modificherà il percorso francese di Luis Enrique . Lo ha fatto capire, senza mezzi termini, il proprietario del Psg, Nasser Al Khelaifi . Intervenuto in zona mista a fine gara dal Parco dei Principi, il presidente del club è stato chiaro e diretta nella sua risposta: "Luis Enrique rischia l'esonero? Ma che domanda è? Ma davvero capite qualcosa di calcio?".

L'analisi a fine gara di Al Khelaifi

Al Khelaifi difende così il suo allenatore e si dice comunque soddisfatto della prova nonostante l'eliminazione: "Abbiamo colpito quattro legni tra andata e ritorno, volevamo vincere ma complimenti al Borussia. Sono comunque contento della mia squadra, è la più giovane in Europa e ha già conquistato tre semifinali in cinque anni. Ovviamente non è questo il nostro obiettivo, ma il calcio è a volte sa essere ingiusto".