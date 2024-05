Psg-Borussia Dortmund diretta Champions: segui la semifinale LIVE

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint Germain va a caccia della seconda finale di Champions League della propria storia. Per centrare l’obiettivo, la formazione francese dovrà battere il Borussia Dortmund con due reti di scarto. All’andata i tedeschi si sono imposti per 1-0 grazie alla rete decisiva firmata da Fullkrug. La finale della Champions League si giocherà a Wembley il 1 giugno 2024 .

20:15

Il cammino del Paris Saint Germain

La squadra francese è arrivata alle semifinali di Champions League dopo un avvio piuttosto stentato. I francesi si sono qualificati al secondo posto per differenza reti ai danni del Milan. Il percorso nella fase a gironi è stato incerto, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte rimediate contro Milan e Newcastle. Negli ottavi di finale la squadra di Luis Enrique ha eliminato con un doppio successo gli spagnoli della Real Sociedad, nei quarti di finale - dopo aver perso per 3-2 la sfida casalinga - ha travolto il Barcellona al Camp Nou per 4-1.

20:12

Le formazioni ufficiali

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Gonzalo Ramos, Mbappé. All. Luis Henrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All: Terzic

20:10

Il cammino del Borussia Dortmund

La squadra tedesca è arrivata alle semifinali di Champions League dopo un percorso virtuoso. Nella fase a gironi ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e una sconfitta rimediata proprio contro l’avversario odierno del Psg. Il Borussia Dortmund è arrivata prima nel proprio raggruppamento che comprendeva anche Psg, Milan e Newcastle. Negli ottavi di finale i tedeschi hanno eliminato nel dopo confronto gli olandesi del Psv Eindhoven, pareggiando nella sfida di andata e vincendo per 2-0 in quella di ritorno, Nei quarti di finale, dopo la sconfitta per 2-1 incassata in Spagna contro l’Atletico Madrid, è arrivata la trionfale vittoria per 4-2 nella partita di ritorno.

20:00

Borussia Dortmund, una Champions in bacheca

Il Borussia Dortmund ha una gloriosa storia sportiva. Il club tedesco ha già avuto modo di vincere la Champions League nella stagione 1996-97 battendo in finale la Juventus di Marcello Lippi. Il Borussia Dortmund ha raggiunto la finale anche nella stagione 2012-13 perdendo la sfida contro i rivali del Bayern Monaco.

