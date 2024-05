Mbappé: "Real Madrid? Annuncerò il mio club a tempo debito"

Kylian Mbappé ha giocato la sua ultima partita con il Paris Saint-Germain in occasione della finale della Coppa di Francia vinta contro il Lione per 2-1. Il classe 1998 ha giocato per tutti i novanta minuti senza riuscire a segnare, ma è riuscito a portarsi a casa il suo diciassettesimo trofeo con i parigini. Nel suo futuro c'è il Real Madrid, anche se lo stesso giocatore non lo ha ancora confermato ufficialmente.