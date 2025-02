Ligue 1, Laborde e Clauss trascinano il Nizza: Lens ko. Frena il Lilla

PARIGI (FRANCIA) - Vince e convince il Nizza nell'anticipo del sabato di Ligue 1 , valevole per la 21esima giornata. Le aquile rossonere regolano 2-0 il Lens e agganciano il Monaco al terzo posto, in piena zona Champions League : mister Haise sorpassa il Lilla , battuto in casa 2-1 dal Le Havre . Colpo salvezza del Rennes sul campo del Saint-Etienne .

Ligue 1, i risultati

Il Nizza regola il Lens: rossoneri terzi col Monaco

Colpaccio del Nizza che, tra le mura amiche dell'Allianz Riviera, regola per 2-0 il Lens nello scontro diretto per l'Europa che conta. Decisive per i rossoneri le reti, una per tempo, di Laborde su rigore al 10' e di Clauss al 64'. La squadra di mister Haise compie così un bel balzo in avanti: sale a 37 punti in classifica e aggancia il Monaco al terzo posto mentre il Lens resta sesto a 33 punti.

Il Le Havre sorprende il Lilla

Pesante ko per il Lilla, quinto in classifica, che cade clamorosamente in casa per 2-1 contro il Le Havre, formazione che prima di questa sfida era fanalino di coda della classifica. Gli ospiti fanno la voce grossa al 'Pierre-Mauroy' e passano con le reti di Hassan (38') e Soumaré (56'). I padroni di casa premono sull'acceleratore, accorciano le distanze con l'ex Ajax Akpom (97') ma non basta: la formazione di Digard sorpassa il Montpellier e sale al penultimo posto, a 17 punti. La squadra di Genesio resta invece inchiodata a quota 35.

Colpo salvezza del Rennes, Saint-Etienne ko

Il sabato di Ligue 1 si chiude con il prezioso successo del Rennes: la squadra di Beye vince 2-0 sul campo del Saint-Etienne. Decidono la sfida del 'Geoffroy-Guichard' le reti di Kalimuendo (15') e Nagida (85'). Tre punti d'oro per il Rennes che sale a 23 punti, a +5 alla zona playout occupata proprio dai Verts, fermi a quota 18.

